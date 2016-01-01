В новом сериале канала «Домашний» «Двойная сплошная» ее героиня живет двойной жизнью, на две семьи, не сумев сделать окончательный выбор. Евгения Добровольская не считает развод трагедией. И с прошлым расстается, смеясь.

– Для самых нетерпеливых сигнал к ожиданию Нового года – первые желтые листья. А для вас с чего начинается Новый год?

– У меня ощущение приближения Нового года появляется в мой день рождения, двадцать шестого декабря. И тут же возникает паника от того, что не куплены подарки, не приготовлен стол, непонятно, где мы будем отмечать и как сделать, чтобы детям было интересно. И потом, для актеров Новый год и новогодние каникулы – это прежде всего спектакли, пресловутые «елки». В нынешнем году это будет новогоднее представление «Спящая красавица» в консерватории.

Новый год, безусловно, праздник, хотя в нашей семье больше ждут Рождества. Мы соблюдаем рождественский пост, поэтому ничего особо не готовим. Но оставить детей без подарков, когда все вокруг только о них и говорят, – это было бы слишком. Ян и Настя заранее заказывают подарки Деду Морозу, правда, желания стремительно меняются, так что окончательно они определяются только где-то к первому декабря.

– Старшие сыновья – уже совсем взрослые, Ян подросток, а шестилетняя Настя до сих пор верит в Деда Мороза?

– Да, конечно. (Настя нас слушает, поэтому версия для нее.) К нам в прошлом году приходил Дед Мороз. В 12 часов мы вышли из дома на улицу, и вдруг наши собаки громко залаяли, мы поняли, что кто-то к нам пришел, побежали, увидели в окне Деда Мороза, зашли в дом, но никого не застали. Он словно испарился. Но зато остались подарки.

А если серьезно, мои дети знают, что самое большое чудо происходит, когда загорается Вифлеемская звезда и рождается Иисус. В рождественские каникулы все непременно собираются у нас в загородном доме. Ян и Настя пекут замечательное имбирное печенье. Но и от Нового года есть польза – дети учат стихи, красивые новогодние песни, которые мы потом поем.

– А платье принцессы уже шьется для утренника?

– Настя ненавидит платья, платья принцессы в том числе. Мы были с ней в Монтрё, в Шильонском замке, где Байрон сидел в заточении. Перед входом продавались и платья принцессы, и доспехи рыцарей. Девочка выбрала доспехи рыцаря и с деревянным мечом обегала весь замок. Воин, девочка-воин.

– В маму? Вы тоже не жалуете платья, вас чаще всего можно увидеть в джинсах и кроссовках.

– Может быть, не знаю. Хотя я надеялась, что у меня будет девочка-девочка: бантики, косички и т. д. Настя – блондинка с прекрасными природными локонами, но мы едва уговариваем ее не стричься «под мальчика», как она просит. Видимо, дети что-то подсознательно перенимают. Хотя для меня отсутствие в гардеробе платьев – не какой-то принципиальный момент. Просто мне так удобно. Тем более что на сцене и в кино я постоянно преображаюсь. Одна королева Марго чего стоит – парики, кринолины, масса костюмов, причем исторических. А в жизни нужна мобильность, поэтому не до платьев.

– А характер у дочки похож на ваш?

– У нее пока нет характера. Сейчас она что-то копирует у меня, что-то сканирует с братьев, какие-то словечки и манеру поведения впитывает в детском саду. Хотя что-то, конечно, проявляется. Например, она в четыре года настояла на том, чтобы я отвела ее в конно-спортивную секцию. Хотя я представления не имела, что это, где это. И теперь она занимается выездкой. Честно говоря, мне страшно смотреть, когда она несется галопом на лошади. Но ей это очень нравится. Мечтает о джигитовке. Но для меня это уже слишком – сердце не выдержит.

– Рискованная. Может быть, это влияние братьев?

– Если только отчасти. Старшие братья ее обожают, опекают, папа души не чает, поэтому она избалована мужским вниманием. А вот с младшим Ясиком, который вошел во вредный подростковый возраст, она дерется, причем дерется всерьез, очень больно. Правда, брат у нас хохотун, поэтому он не показывает, что ему больно, приходится останавливать… Не знаю, что из этого получится. Честно говоря, боюсь задумываться. Порой говоришь себе: сейчас, сейчас я остановлюсь и займусь всем этим, вникну, но «сейчас» никак не наступает.

С другой стороны, это иллюзия, что мы можем как-то повлиять на детей. Все равно они идут своей дорогой, у них своя траектория.

– Встречать Новый год будете в вашем загородном доме?

– Да, у нас там замечательно. Я очень люблю свой подмосковный дом, несмотря на то что приходится все время что-то ремонтировать, перестраивать. Но это приятные заботы. Кроме того, у меня там целое хозяйство: коза с двумя козлятками, куры, петухи, три кошки и две собаки. Стараемся жить за городом, но в силу того, что школа, садик и работа в Москве, не всегда получается.

– Старшие живут отдельно, а в Новый год приедут к маме?

– Для того чтобы собралась вся семья, не нужен какой-то особый повод, мы и так постоянно видимся, вместе решаем проблемы, делим радости.

Не стоит ничего загадывать. Надо быть благодарным за все, что преподносит тебе жизнь – приятные сюрпризы или новые испытания.

– Вы и дом построили, и дерево посадили, и трех сыновей родили (помимо лапочки-дочки), и в профессии состоялись, любой мужчина вам позавидует: все у вас получилось. При этом вы абсолютная женщина: эмоциональная, хрупкая. А вы думали в детстве, что жизнь так сложится?

– Я всегда хотела, чтобы у меня была большая семья, свой дом, свой сад. Все хорошо, но поздно. Вот такая ирония: в обмен на молодость ты получаешь дом.

– Говорят, что если женщина рожает в зрелом возрасте, это продлевает молодость. Надо быть в тонусе, появляются новые перспективы, новые смыслы.

– Смыслы, естественно, появляются, но становится еще и страшно: где, что, куда, на что? И где взять силы и здоровье? Потому что с ребенком надо рано вставать, куда-то все время бежать. У меня такое ощущение, что я не высплюсь до смерти. Просто не высплюсь никогда. Все эти садики, школы – это какой-то бесконечный процесс. Садик у нас один и тот же, поэтому я по этим ступенькам поднимаюсь уже почти тридцать лет. Поднимаешься по одним и тем же ступенькам с разными детьми снова и снова, выслушиваешь вечное «не хочу» и порой чувствуешь страшную усталость.

– А на себя время остается?

– В последнее время я все-таки стала уделять себе больше времени. Хотя не знаю, имею ли на это право, потому что, как мне кажется, от этого страдают дети. Но я стараюсь брать их с собой куда только можно. Настя вообще за мной как ниточка за иголочкой.

– Четверо, все от разных отцов, наверняка с совершенно разными характерами. Как уживаются?

– Есть я, которая всех объединяет, и этого достаточно. Вы поймите, у них такая разница в возрасте, что в этом нет проблемы.

– Так получалось, что после рождения детей вы, как правило, расставались с мужьями. А с нынешним, Дмитрием (Дмитрий Мананников, кинооператор – ред.), живете уже давно. В нем причина или в вас?

– Я изменилась.

– Дмитрий вас изменил?

– Возраст. Если ты в пятьдесят лет ведешь себя так же, как в двадцать, ты просто дура. Мне кажется, у меня в жизни все происходило органично, гармонично и своевременно. И мне нравится все, что происходит сейчас со мной.

– Кстати, про возраст. Это не комплимент, это факт: превосходно выглядите. В чем секрет?

– Это генетика, моя мама всегда очень молодо выглядела. Ну и плюс уход – стандартные для моего возраста процедуры. Чудес не бывает, тем более при таких сумасшедших нагрузках, как у меня. Раз в год я могу себе позволить сделать какое-то обкалывание – витаминами, гиалуронкой и т. п. Но не более. Мне хочется стариться достойно. Я, например, помню Ию Сергеевну Саввину, каждую ее морщинку – лучики около глаз, около рта, я помню свет, исходящий изнутри. Мне неважно, насколько женщина сохранила внешнюю молодость, важно, чтобы она сохранила детскость, открытость в душе.

Наши дети идут своей дорогой, у них своя траектория.

– Раньше вы очень радикально высказывались о мужчинах. в том числе о мужьях. Вы говорили, что муж – это чужой человек, даже не родственник. Сейчас что-то изменилось?

– Нет, все точно так же. Дети – родные, мужчины – посторонние люди.

– А разве при рождении ребенка мужчина и женщина не становятся родными?

– По-моему, это сказки. Муж – отдельный человек, со своей индивидуальностью, которого ты или принимаешь, или не принимаешь. Я тоже человек очень сложный, дети вынуждены терпеть маму, а у мужа всегда есть выбор: жить или расстаться. В свое время Дима настолько легко влился в мою семью, что я даже не успела толком осознать, что у нас что-то изменилось. Как будто он всегда с нами жил. Не было у нас никакой притирки, подстраивания друг под друга. Я бы точно этого не выдержала.

– А как вы относитесь к разводам? Неужели по-прежнему легко? Ваша героиня в сериале «Двойная сплошная», премьера которого состоялась в ноябре на канале «Домашний», так и не смогла выбрать между старой семьей и новой. Десять лет она жила двойной жизнью.

– Моя героиня – авантюристка поневоле. Типичная русская женщина, на которой муж, дети, решение всех проблем. И конечно же, когда она сталкивается с другим к себе отношением, ей не хватает сил отказаться от любви. Но и бросить свою семью она не может. Такая решительная и сильная женщина в других ситуациях, она никак не наберется смелости признаться в обмане. Для Анны оказывается проще жить на два города и врать любимым людям. Но рано или поздно это должно будет закончиться. Сама-то я вранья в жизни не приемлю. Но пофантазировать на эту тему мне показалось очень любопытным.

Я не вижу в разводе никакой особенной трагедии. Не верю в сказки про две половинки. Как говорила Людмила Марковна Гурченко, «любовь одна, только объекты разные». Совместная жизнь должна приносить радость. А если она состоит из одних проблем и претензий, надо расставаться. Мне было интересно сыграть эту женщину, но сама я на нее не похожа. Я расставания с мужчиной не боюсь. Никогда не боялась трудностей. Знала, что смогу сама поставить на ноги своих детей. Хотя, чего лукавить, любой разрыв – болезненный процесс.

– Детям даете советы, как строить отношения с противоположным полом?

– Терпеть не могу, когда мне дают советы, поэтому и со своими не лезу. Самым страшным для меня было вырастить инфантилов, которые не могут сами ничего решить, все время ждут, что им подскажут, направят, которые не принимают отвественность на себя, а с удовольствием живут мозгами женщины. Я всеми силами старалась этого избежать, поэтому сыновья у меня достаточно самостоятельные – умеют готовить, ухаживать за собой. При этом у нас доверительные отношения, они со мной делятся своими проблемами.

– А девочка – это что-то особенное?

– Да, мы прекрасны, мы сама душа, мы чисты, заботливы, самоотверженны. А если серьезно, я сама была как дочка не подарок, приблизительно представляю, что меня ждет. Одно знаю: детям не вставишь ни свое сердце, ни свои мозги, ни свой опыт, не подстелешь соломки. Единственное, что могут сделать родители: вылечить зубы, хорошо одеть, привить вкус, водить в театр, кино, на выставки. Свою жизнь дети проживут сами.

– В будущее заглядываете с какими чувствами?

– Не стоит ничего загадывать. Надо быть благодарным за все, что преподносит тебе жизнь, будь то приятные сюрпризы или новые испытания.

Текст: Елена Денисова

Фото: Борис Захаров

Визаж и прическа: салон Genere Mio

Стилист: Наталья Репрева

Продюсер: Дарья Киселёва

Арт-директор: Ани Ирбит